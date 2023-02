A cosa servono i palloni spia della Cina: “Programma di spionaggio con decine di missioni nel mondo”



I palloni spia della Cina avvistati in America sarebbero solo una piccola parte di un più vasto programma di spionaggio messo in atto da Pechino con decine di missioni in tutto il mondo.

Continua a leggere



I palloni spia della Cina avvistati in America sarebbero solo una piccola parte di un più vasto programma di spionaggio messo in atto da Pechino con decine di missioni in tutto il mondo.

Continua a leggere

Continua a leggere