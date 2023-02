Alice Neri, il cugino di Gaaloul: “La notte dell’omicidio ha dormito a casa mia, ma non l’ho visto”



Il cugino di Mohamed Gaaloul, al momento principale sospettato per la morte di Alice Neri, ha raccontato ai microfoni di Ore 14 che la notte in cui la mamma 32enne è scomparsa, lo scorso novembre, l’uomo avrebbe dormito a casa sua: “Ma non so a che ora è venuto, io sono andato a lavoro. Lo giuro sui miei figli”.

Continua a leggere



Il cugino di Mohamed Gaaloul, al momento principale sospettato per la morte di Alice Neri, ha raccontato ai microfoni di Ore 14 che la notte in cui la mamma 32enne è scomparsa, lo scorso novembre, l’uomo avrebbe dormito a casa sua: “Ma non so a che ora è venuto, io sono andato a lavoro. Lo giuro sui miei figli”.

Continua a leggere

Continua a leggere