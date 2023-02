Allarme siccità, Legambiente: “Sulle Alpi neve diminuita del 53%, l’acqua del Po del 61%”



A partire dai prossimi mesi “la domanda di acqua per uso agricolo si aggiungerà agli attuali usi civili e industriali, che sono già in sofferenza”. L’appello dell’associazione al governo affinché intervenga urgentemente; presentato un piano in 8 punti per “una road map non più rimandabile”.

