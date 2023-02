Ancona, cade in casa e non riesce ad alzarsi, il suo cane “chiede” aiuto e lo salva



Un uomo di 67 anni cade in casa e non riesce a rialzarsi, non sa come fare per chiedere i soccorsi. In suo aiuto, però. arriva l’amico a quattro zampe. Succede ad Ancona.

Continua a leggere



Un uomo di 67 anni cade in casa e non riesce a rialzarsi, non sa come fare per chiedere i soccorsi. In suo aiuto, però. arriva l’amico a quattro zampe. Succede ad Ancona.

Continua a leggere

Continua a leggere