Ancora nessuna traccia di Angelo Zen, disperso in Turchia dopo il sisma: “Continuiamo a cercare”



Ore di apprensione per la sorte di Angelo Zen, il cittadino italiano disperso dopo il terremoto in Turchia, dove si trovava per lavoro. La Farnesina ha contattato la municipalità di Romano d’Ezzelino e alcune aziende della zona per ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo.

