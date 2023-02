Arrestato il latitante Edgardo Greco: “Si fingeva chef stellato, tradito da passione per la cucina”



Secondo quanto spiegato a Fanpage.it da Agatino Saverio Spoto, Comandante Provinciale di Cosenza, Edgardo Greco, latitante calabrese da 16 anni arrestato la scorsa notte in Francia, “è stato tradito dalla sua passione per la cucina. Ha lavorato come chef in un importante ristorante di Lione prima di fare il pazzaiolo”.

