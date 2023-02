Arrivano in quota, lasciano figlio di 2 anni da solo al freddo e si mettono a sciare: denunciati



Due genitori vacanzieri in Alto Adige non si sono fatti scoraggiare dall’avere al seguito un bambino piccolo di soli 2 anni: i due lo hanno portato in quota e lo hanno lasciato da solo al freddo nel passeggino mentre loro affrontavano più volte la discesa con gli sci ai piedi.

Continua a leggere



Due genitori vacanzieri in Alto Adige non si sono fatti scoraggiare dall’avere al seguito un bambino piccolo di soli 2 anni: i due lo hanno portato in quota e lo hanno lasciato da solo al freddo nel passeggino mentre loro affrontavano più volte la discesa con gli sci ai piedi.

Continua a leggere

Continua a leggere