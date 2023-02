Basma torna a casa otto mesi dopo la sua scomparsa: “Nessun matrimonio combinato”



Non è fuggita da un matrimonio combinato Basma Afzaal, la ragazza pakistana di 19 anni tornata a casa a Galliera Veneta nel Padovano, otto mesi dopo la sua scomparsa: “Mio padre non mi ha mai maltrattata, non sono fuggita dalla mia famiglia”.

