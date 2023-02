Bimbo di 4 anni morto nell’incidente, la madre: “Colpo di sonno dopo 18 ore passate in ospedale”



La ricostruzione della tragedia avvenuta sabato 11 febbraio a Spresiano, nel Trevigiano, costata la vita al piccolo Eduard. La mamma, disperata, ha raccontato di non essere riuscita a dormire per stare accanto al bambino, ricoverato per una bronchite.

Continua a leggere



La ricostruzione della tragedia avvenuta sabato 11 febbraio a Spresiano, nel Trevigiano, costata la vita al piccolo Eduard. La mamma, disperata, ha raccontato di non essere riuscita a dormire per stare accanto al bambino, ricoverato per una bronchite.

Continua a leggere

Continua a leggere