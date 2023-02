Bimbo di 6 anni rischia di soffocare con i coriandoli, paramedico lo salva: “Non lanciateli in faccia”



È stato il tempestivo intervento di un assessore-paramedico del 118 a salvare la vita a un bambino di 6 anni che ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito dei coriandoli: “Divertiamoci in sicurezza – ha poi esortato l’uomo – non lanciamo coriandoli in faccia“.

Continua a leggere



È stato il tempestivo intervento di un assessore-paramedico del 118 a salvare la vita a un bambino di 6 anni che ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito dei coriandoli: “Divertiamoci in sicurezza – ha poi esortato l’uomo – non lanciamo coriandoli in faccia“.

Continua a leggere

Continua a leggere