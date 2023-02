Bimbo di 6 anni scivola in un fosso durante escursione: è stato individuato ed è vivo



Paura in provincia di Macerata: un bimbo di 6 anni, che stava facendo una escursione con la famiglia nei pressi della Grotta di San Francesco, in località Pian dell’Elmo, è scivolato in un fosso. Dopo tre ore di operazioni è stato individuato e sta bene.

