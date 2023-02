Bimbo di un anno e mezzo azzannato al volto dal cane, ricoverato in gravi condizioni a Firenze



L’episodio si è consumato nella prima mattinata di oggi in un’abitazione in via Vecchia Romana ad Antraccoli, frazione del comune di Lucca. In pronto soccorso il piccolo è stato stabilizzato e poi trasferito al’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

