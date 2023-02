Bimbo ucraino solo in casa per mesi, ora è in una struttura protetta: “Reintrodotto alla scuola”



Il bimbo ucraino di 13 anni lasciato da solo in casa per mesi in provincia di Treviso si trova ora in una struttura protetta e ha intrapreso un percorso di “reintroduzione alla scuola”. La madre risulta indagata per abbandono di minore.

