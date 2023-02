“Bloccato nel traffico per le commemorazioni di sta minchia” su Falcone: la chat di Messina Denaro



Il 23 maggio, anniversario della Strage di Capaci, Matteo Messina Denaro scriveva in una chat con alcune pazienti della clinica La Maddalena di Palermo: “E io qua sono bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non di bucate. Sull’asfalto. E non si muove per le commemorazioni di sta minchia”.

Continua a leggere



Il 23 maggio, anniversario della Strage di Capaci, Matteo Messina Denaro scriveva in una chat con alcune pazienti della clinica La Maddalena di Palermo: “E io qua sono bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non di bucate. Sull’asfalto. E non si muove per le commemorazioni di sta minchia”.

Continua a leggere

Continua a leggere