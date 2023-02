Cattolica, muore schiacciato dal bancale mentre ruba acqua: indagato amministratore del supermercato



L’amministratore della società del supermercato di Cattolica in cui morì Umberto Sorrentino è indagato per omicidio colposo. Secondo la procura di Rimini il bancale che travolse e uccise l’uomo mentre provava a rubare dell’acqua fu posizionato in maniera tale da creare una situazione di pericolo.

