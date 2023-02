Cosa (non) rispondere a un negazionista climatico



Chi nega i cambiamenti climatici non per interesse politico o economico ma per difendersi da un’evidenza che cambia la nostra idea del mondo e del futuro, non è un nemico ma una vittima degli interessi dell’industria fossile e dei suoi alleati politici. Persone, cittadini, con cui dobbiamo parlare senza pregiudizi e con empatia per fargli cambiare idea.

Continua a leggere



Chi nega i cambiamenti climatici non per interesse politico o economico ma per difendersi da un’evidenza che cambia la nostra idea del mondo e del futuro, non è un nemico ma una vittima degli interessi dell’industria fossile e dei suoi alleati politici. Persone, cittadini, con cui dobbiamo parlare senza pregiudizi e con empatia per fargli cambiare idea.

Continua a leggere

Continua a leggere