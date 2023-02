Crepe nella diga di Ataturk, l’esperto: “Sisma Turchia metterebbe in crisi qualsiasi tipo di struttura”



La diga di Atatürk nel sud-est della Turchia è stata danneggiata dal forte sisma che ha colpito il paese. “Qualunque opera di ingegneria civile può essere messa in crisi da un terremoto – ha spiegato a Fanpage.it Iunio Iervolino, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università di Napoli Federico II – quando si progettano strutture come questa, nonostante lo si faccia valutando tutti i possibili rischi ci può sempre essere un sisma possibile peggiore di quello tenuto in conto nel progetto”.

