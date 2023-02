Crolla la Quercia delle streghe, albero-monumento dell’Abruzzo: aveva 400 anni



È crollata in Abruzzo, per una potatura non corretta, la monumentale “Quercia delle Streghe”, una roverella di oltre 400 anni, con una circonferenza del fusto di 6,40 metri. Wwf: “Non si è stati capaci di proteggere il patrimonio naturale”

