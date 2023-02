Davide Ferrerio, a processo la ragazza coinvolta nel pestaggio del 21enne in coma irreversibile



Il prossimo 5 aprile inizierà il processo per la giovane coinvolta nel pestaggio di Davide Ferrerio, il 21enne di Bologna in coma irreversibile dopo essere stato picchiato a Crotone per uno scambio di persona.

