Diesel a 1,40 euro al litro ma era tutto illegale: distributore allestito nel capannone in campagna



L’invitante cartello del presso del gasolio esposto all’esterno di un vero e proprio distributore di carburante con tanto di colonnina ma completamente illegale in quanto allestito in un capannone in campagna senza alcuna autorizzazione, come scoperto dalla Guardia di Finanza.

