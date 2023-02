Donna partorisce in taxi, la tassista si improvvisa ostetrica: “Tremo ancora dall’emozione”



La futura mamma è salita a bordo già in travaglio in zona Giovanni Bosco ed è arrivata all’ospedale Maria Vittoria a parto finito. “Le dicevo: ‘Respiri’ e’ stia serena’”, spiega la 57enne tassista Ivana Barison. Alle 12.30 di domenica 19 febbraio Aalina è venuta al mondo. E tutto è andato per il meglio.

