Donne uccise in strada, l’uomo che ha accompagnato il killer: “Gli ho dato solo un passaggio”



Nell’interrogatorio di garanzia nel carcere, davanti al Gip di Catania, il 55enne fermato per concorso nell’omicidio delle due donne uccise a Riposto si è proclamato innocente pur non rispondendo alle domande del giudice e avvalendosi della facoltà di non rispondere.

