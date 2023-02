È morto il ragazzo di 12 anni precipitato dal balcone di un hotel in Alto Adige mentre era in gita



È morto lo studente tedesco di 12 anni che domenica era precipitato dal balcone di un hotel in Alto Adige dove si trovava in gita con la classe per la settimana bianca.

