Elena Russo morta a 21 anni in un incidente mentre consegna le pizze: l’università le intitola un’aula



Un’aula intitolata a Elena Russo, la studentessa 21enne morta in un incidente in provincia di Reggio Emilia la sera del 30 gennaio 2021. La giovane lavorava come fattorina in una pizzeria oltre a studiare giurisprudenza.

