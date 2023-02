“Era uscito per prendere le pizze”: le ultime ore del 16enne carbonizzato e il giallo della telefonata



Non crede al suicidio la famiglia di Ayman Serti, il 16enne di origine marocchina trovato morto semicarbonizzato a Merì, nel messinese. Il giovane era uscito per andare a comprare delle pizze per i parenti.

Continua a leggere



Non crede al suicidio la famiglia di Ayman Serti, il 16enne di origine marocchina trovato morto semicarbonizzato a Merì, nel messinese. Il giovane era uscito per andare a comprare delle pizze per i parenti.

Continua a leggere

Continua a leggere