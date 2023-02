Firenze, scrive frase d’amore col pennarello sul Ponte Vecchio: turista rischia multa fino a 15mila euro



Per la giovane, 22enne spagnola in visita a Firenze, è scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento di monumento storico ai sensi del codice penale, reato per il quale rischia la reclusione fino a cinque anni e una multa da 2.500 a 15.000 euro.

Continua a leggere



Per la giovane, 22enne spagnola in visita a Firenze, è scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento di monumento storico ai sensi del codice penale, reato per il quale rischia la reclusione fino a cinque anni e una multa da 2.500 a 15.000 euro.

Continua a leggere

Continua a leggere