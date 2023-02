Forlì, si schianta contro un tir mentre va al lavoro: muore ragazzo di 20 anni



Il ventenne, alla guida di una Fiat Punto, si stava recando al lavoro e stava percorrendo la Bidentina in direzione Forlì quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura e si è scontrato con un mezzo pesante.

