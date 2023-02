Giallo a Faenza, non fu suicidio la morte del macellaio Domenico Montanari: 2 indagati per omicidio



Un ex agente di polizia municipale di 53 anni e un uomo di origini albanesi di 40 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario in concorso in relazione alla morte del 64enne Domenico Montanari, trovato impiccato nel suo negozio nel 2019.

