Giallo a Verona, donna trovata morta seduta sul tavolo della cucina: era deceduta da una settimana



Una pensionata di 72 anni è stata trovata morta alcuni giorni fa nel bilocale di Legnago, in provincia di Verona, in cui viveva con un nipote: la donna era ancora seduta al tavolo della cucina e il suo corpo era ormai in avanzato stato di decomposizione.

