Giuseppe Cianciola, operaio morto a 78 anni: “È un omicidio: serve rispetto della vita, non del profitto”



Giuseppe Cianciola, operaio di 78 anni in pensione è morto in un incidente mentre svolgeva dei lavori in un box privato a Bari. “Se passa il principio che la priorità sia il profitto prima di tutto contro ogni salvaguardia della vita, allora non ci siamo – spiega a Fanpage.it Emanuele Ronzoni (UIL PUglia) – è una questione culturale che va affrontata. Al centro ci deve essere il rispetto della vita, la gente va a lavorare non per morire, ma perché deve vivere, vuole vivere”.

