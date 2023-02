Giuseppe, morto in alternanza scuola-lavoro: chiuse indagini, operaio accusato di omicidio stradale



La Procura di Ancona ha chiuso le indagini per la morte di Giuseppe Lenoci, il 16enne della provincia di Fermo impegnato in uno stage per l’alternanza scuola-lavoro e deceduto in un incidente stradale il 14 febbraio 2022 a 100 chilometri da casa.

