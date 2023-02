“Gli amanti della mia ex moglie”: volantini diffamatori in strada a Palermo. Si indaga per stalking



Si indaga per stalking dopo l’affissione di alcuni volantini diffamatori in via Sammartino a Palermo. La vittima è un’avvocata nota in città. La donna ha dichiarato di essere da tempo vittima di atti intimidatori.

