Gli effetti della Luna Piena in Leone in arrivo il 5 febbraio 2023: tanto ego e voglia di protagonismo



La sera del 5 febbraio ci sarà nel cielo la Luna piena in Leone. Una Luna coraggiosa, che non vuole scendere a compromessi quando si tratta di far valere i propri bisogni. Perfetta per prenderci cura dei nostri capelli: Toro, Scorpione, Leone e Acquario i segni più toccati.

Continua a leggere



La sera del 5 febbraio ci sarà nel cielo la Luna piena in Leone. Una Luna coraggiosa, che non vuole scendere a compromessi quando si tratta di far valere i propri bisogni. Perfetta per prenderci cura dei nostri capelli: Toro, Scorpione, Leone e Acquario i segni più toccati.

Continua a leggere

Continua a leggere