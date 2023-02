Ha un infarto, ma nel presidio di emergenza non c’è neanche un medico: muore 38enne di Siracusa



Sebastiano Morana, un agricoltore di 38 anni di Pachino, in provincia di Siracusa, è improvvisamente morto due giorni fa dopo in attacco cardiaco. Nel presidio sanitario d’emergenza non c’era neppure un medico.

