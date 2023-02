H&M annuncia 1.500 licenziamenti: test d’intelligenza ai dipendenti per decidere chi resta



Il gigante della moda svedese H&M ha annunciato 1.500 licenziamenti e ha deciso di introdurre un test d’intelligenza per i suoi dipendenti in modo da decidere chi tenere e chi mandare via.

