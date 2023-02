“Ho aiutato Matteo Messina Denaro solo per paura”, Bonafede si difende ma resta in carcere



Per il Tribunale del Riesame Andrea Bonafede deve rimanere in carcere. Respinta la richiesta di scarcerazione del suo legale secondo il quale il geometra di Campobello di Mazara ha aiuto Messina Denaro nella latitanza solo per paura.

