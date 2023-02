“Ho detto no a un lavoro da 750 euro al mese: così non vivo”, la denuncia di una giovane ingegnera



In poche ore il video denuncia dell’ingegnera ligure Ornela Casassa ha fatto il giro del web. “Ma io devo vivere con 750 euro? Ma io non mi ci pago l’affitto, io non ci vivo”, spiega agli amici raccontando di aver rifiutato un’offerta di lavoro perché pagata poco. “Bisogna smette di abbastare l’asticella nel lavoro”, conclude.

