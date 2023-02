Il mistero della morte di Edoardo, gli istruttori: “Nessun colpo in allenamento, non era sul ring”



Secondo l’istruttore e altri testimoni, l’esercizio di boxe in cui era impegnato il 18enne Edoardo Zattin, era quello standard che non prevede colpi reali ma solo una simulazione che si svolge su tappeto e non sul ring.

