Il papà di Ludovica, morta a 2 anni con febbre a 41: “In ospedale mi dicevano che era tutto normale”



Parla il papà di Ludovica Puce, la bimba di 2 anni di Sannicola di Lecce morta per una encefalite fulminante a fine dicembre: “Mia figlia non dava segni di vita, non aveva alcuna reazione, era completamente collassata. All’ospedale di Gallipoli dicevano che era normale, dovuta al virus influenzale”.

