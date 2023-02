In ospedale con gravi sintomi, 17enne in rianimazione per meningite: via al tracciamento dei contatti



L’azienda sanitaria vicentina ha subito ricostruito tutti gli spostamenti del minorenne per allertare le persone che potenzialmente hanno avuto contatti con lui e che dovranno sottoporsi a profilassi immediata. Il tracciamento dei contatti proseguirà anche nella giornata di lunedì 27 febbraio,

