In ospedale per crisi glicemica, scambiato per spacciatore e picchiato: 4 vigili indagati per tortura



Stando alla segnalazione inoltrata dal primario del Pronto Soccorso di Sassuolo, il paziente sarebbe stato immobilizzato e colpito ripetutamente sul petto e al capo. Infine uno degli agenti gli sarebbe salito addosso con le gambe sul petto chiedendogli con insistenza se avesse assunto sostanze stupefacenti.

Continua a leggere



Stando alla segnalazione inoltrata dal primario del Pronto Soccorso di Sassuolo, il paziente sarebbe stato immobilizzato e colpito ripetutamente sul petto e al capo. Infine uno degli agenti gli sarebbe salito addosso con le gambe sul petto chiedendogli con insistenza se avesse assunto sostanze stupefacenti.

Continua a leggere

Continua a leggere