“Inviare solo armi scelta suicida, per l’Ucraina necessaria più diplomazia”: l’appello di Emergency



Rossella Miccio, presidente di Emergency: “Sarebbe semplicemente folle negare il diritto alla resistenza agli ucraini. Il problema però è l’unilateralità dell’azione militare: supportare gli ucraini non può voler dire semplicemente inviare armamenti ma, essendo non direttamente coinvolti nel conflitto, adoperarsi per raggiungere un accordo”.

