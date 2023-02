La pedana sul bus non funziona: alunni rinunciano a gita per non lasciare solo il compagno in carrozzina



La scelta matura e commovente di un gruppo di piccoli alunni abruzzesi, dell’istituto comprensivo di Trasacco, in gita a Roma. Il preside: “Nessuno è sceso, hanno dato una lezione a tutti”.

