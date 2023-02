La squadra di calcio giovanile dove conta la pagella a scuola: “Chi va male resta fuori”



La scelta dei dirigenti di una storica società dilettantistica del Piemonte che hanno introdotto un meccanismo non usuale: per i giovanissimi atleti conta la pagella a scuola per poter giocare in campo.

