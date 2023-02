Ladro entra in una villa per rubare ma si addormenta: i carabinieri lo svegliano e lo arrestano



Un ladro di 46 anni si è introdotto in una villa a San Cataldo (Lecce) per rubare ma poi si è addormentato. I carabinieri lo hanno svegliato e arrestato in flagranza di reato per violazione di domicilio aggravata e ricettazione.

