L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 febbraio 2023: Acquario e Bilancia fanno grandi progetti



L’oroscopo della settimana da lunedì 13 a domenica 19 febbraio 2023 vede uno spostamento interessante di Mercurio. Dopo la sua lunga sosta in Capricorno, adesso passa in Acquario. Per questo il pensiero che è stato rigido e autoritario adesso si farà più libero e aperto. La creatività bacerà soprattutto i segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario.

