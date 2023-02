L’oroscopo di oggi 2 febbraio 2023: Scorpione e Pesci ritrovano l’amore



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 2 febbraio 2023, il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato il Capricorno. Il Sole in Acquario, inoltre, è quasi perfettamente quadrato a Urano in Toro. Soprattutto per i segni fissi è ancora più forte la tensione e la voglia di cambiare. Venere e Luna stimolano le emozioni.

