Maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia domani 11 febbraio



Il maltempo in Sicilia ha causato nell’area compresa tra le province di Siracusa, Catania, Enna e Caltanissetta accumuli di oltre 400 millimetri di pioggia. Per questo è stata valutata quindi per la giornata di sabato 11 febbraio, una allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico.

Continua a leggere



Il maltempo in Sicilia ha causato nell’area compresa tra le province di Siracusa, Catania, Enna e Caltanissetta accumuli di oltre 400 millimetri di pioggia. Per questo è stata valutata quindi per la giornata di sabato 11 febbraio, una allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico.

Continua a leggere

Continua a leggere