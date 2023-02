Marco Raduano evaso a Nuoro, il boss aveva la chiave per uscire nel cortile del carcere



Secondo quanto emerso dalle indagini in atto, il boss Marco Raduano aveva le chiavi per uscire dal reparto di massima sicurezza del carcere di Nuoro, dal quale è evaso nella serata di venerdì. Le ricerche sono ancora in corso.

