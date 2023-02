Mattarella e Ursula von der Leyen a Palermo dagli studenti: “Un segno di attenzione al sud Italia”



Gli studenti dell’università di Palermo hanno incontrato Mattarella e Ursula von der Leyen per l’inaugurazione dell’anno accademico. Un modo per mostrare che non sono soli e la Sicilia può essere terra di opportunità.

